新盤UPDATES︰家壹提價加推　澐灃連沽兩屋

一手住宅市道火熱，發展商加價信心持續上升。各區樓盤不斷調升售價，但無阻市場承接力，破頂高價成交繼續湧現。



●家壹提價2%加推30伙 折實平均呎價逾2.1萬

恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹，剛加推30伙的新價單，實用面積269至479方呎，扣除最高8%折扣後，折實平均呎價21,636元，售價介乎約564.5萬至991.4萬元，呎價約19,942至23,715元。據悉，是次再度提價約2%。



同時，同系西營盤翰林峰亦更新價單，調低付款方法折扣及取消原有特別折扣，變相加價2%，該盤加推14伙於星期日(4月14日)起發售。



●Downtown 38頂層售1096萬 呎價2.8萬雙破頂

新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38，以招標形式售出頂層F室連天台特色戶。單位實用面積390方呎，天台面積307方呎，成交價1,096萬元，呎價28,103元，同創項目新高紀錄。



●澐灃連沽兩屋 金額逾9651萬

永泰地產(00369)等合作發展的沙田九肚澐灃，今日(4月10日)再錄2宗洋房成交，其中H15號屋實用面積2,069方呎，花園面積305方呎，成交價4,901.5萬元，呎價23,690元。而H35號屋實用面積2,000方呎，花園面積182方呎，成交價4,750萬元，呎價23,750元。



●天鑄千呎大單位售逾4100萬

新鴻基地產(00016)位於何文田的天鑄，剛售出7座26樓B單位，實用面積1,066方呎，成交價4,157.4萬元，呎價3.9萬元。同系西半山巴丙頓山加推20樓A室，於4月14日至5月31日標售，招標文件經已上網。



●柏蔚山高層戶4901萬售出

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛售出1座29樓C室，實用面積1,362方呎，成交價4,901萬元，呎價35,984元。

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