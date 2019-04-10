夜市UPDATES：美股早段無方向　港夜期低水近百點

雖然近來經濟數據不再驚嚇，惟投資者對企業首季業績始終有戒心，美股高位繼續有回吐壓力，道指早段跌28點，報26,122點；標指報2,880點，升2點；納指報7,925點，升15點。港股期指夜市報30,033點，跌88點，低水87點。



目前投資者正等待聯儲局在香港時間周四(4月11日)凌晨2時公布的3月會議紀錄。在上個月會議上，當局決定維持主要利率不變，並暗示今年不再加息，市場正注視詳細理據。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)近日連番強勢後，周三低開後續跌0.28%。此前，滙豐將評級從「持有」下調至「減持」，目標價則從160美元上調至180美元。



歐洲方面，歐洲央行公布，維持三大關鍵利率不變，至少2019年底也不加息，行長德拉吉稱，儘管經濟有向下壓力，但陷入衰退的可能性仍然很低。歐股個別發展，英股跌0.04%；德股升0.57%；法股升0.39%。



【21:30】觀望聯儲局會議紀錄，美股開市早段回穩，道指升58點，至26,209點；納指升18點，至7,927點；標指升4點，至2,882點。



受惠銷售廣泛增長及稅務減少，經典牛仔褲品牌Levi Strauss(Levi's)截至2月24日止一季錄得純利1.46億美元，或每股37美仙，按年扭虧為盈，期內收入升7%至14.3億美元。Levi's股價早段漲6.71%至23.34美元。



滙豐憂慮，蘋果公司(Apple Inc.)最近公布的新服務邊際利潤較低，而且新服務如串流電視產品的前景或差過預期，將Apple的投資評級下調至相當於「減持」及目標價180美元。Apple股價早段跌0.46%至198.61美元。

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