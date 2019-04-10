取締低技術工種！沃爾瑪超市　幾千機械人「打工」

外媒報道，美國零售巨頭沃爾瑪宣布，旗下分布於美國各地的超市，將全面增加機械人工作，這些機械人種類包括能夠自動進行地板清潔、貨架掃描，以及貨品傳送帶等工作。沃爾瑪表示，引進機械人不會導致員工失業，但此技術能控制公司勞動力成本，並提升效率。



沃爾瑪美國中央營運高級副總裁John Crecelius表示，這個可省卻員工重重複複的工作，並能更專注於銷售商品及客戶服務。去年經過在公司其中數百家超市測試後，沃爾瑪將增加1,500個新的地板清潔員機械人、300多個貨架掃描儀器，以及1,200條貨品傳送帶，能自動分配及傳送卡車上的商品。Crecelius指，這些機械人還能提供準確的商品報告及存貨數據，以及辨識大多數的商品的擺貨位置。



沃爾瑪表示，增加一台機械人就能替代一位員工，完成一天中幾個小時的工作，此能讓工人們將時間專注於其他非重複性的勞動工作，如電商發展、在線客戶服務等。

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