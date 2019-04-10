m18講場：中信里昂七年之癢爆辭職潮

結婚後就話有七年之癢，但原來放喺公司併購同樣適用。講緊嘅係一二年被中信證券收購嘅法資券商里昂（其後改名做中信里昂），繼早排董事長唐臻怡同30年老臣子、首席執行官施立宏（Jonathan Slone）先後請辭後，今個月再傳多幾個高管一齊走人。為乜呢？有人話係因為中信證券同中信里昂嘅中西文化大不同有關。



聽講今次辭職嘅中信里昂高管包括有首席運營官Nigel Beattie，佢早排仲盛傳會接任施立宏做CEO，消息人士話，佢劈炮係因為傾唔掂以後點營運間公司。



其他一齊劈炮唔撈嘅，仲有主管銷售及交易部門嘅Xen Gladstone、研究部主管Edmund Bradley，以及日本部門主管Meade Thomson。不過，以上消息暫時都未獲官方證實。



據外媒爆料，因為中信證券收緊管制，令中信里昂員工感覺原有文化和自主獨立漸漸消失。其中一個最重要嘅導火線，就喺中信證券推波助瀾之下，一八年中信里昂嘅花紅大削60%，期間更盛傳施立宏一八年無花紅出，甚至乎中信里昂有啲人事安排同埋薪酬制度都有大轉變。



喺外資嚟講，論功行賞，用豐厚花紅留住高管係根深柢固嘅管理文化，但中資就唔興呢套！施立宏早前同傳媒講，佢辭職係個人理由，希望可以有多啲時間陪伴喺紐約嘅屋企人。雖然有分析話超高薪管理層離職，可以幫公司控制成本，但無咗呢類重磅人物坐鎮，公司同其他國際投行嘅競爭力會唔會拉遠呢？

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

