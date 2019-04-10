樓價UPDATES︰馬鞍山迎海放盤多月獲承接

樓市氣氛持續升溫，個別放盤時間較長的單位獲買家承接，馬鞍山迎海有單位放盤多月，終獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●筲箕灣區內租務成交暢旺，御景軒中層C室，實用面積368方呎，屬兩房間隔，以1.7萬元租出，實用呎租約46.2元。



●鴨脷洲中心B座中層04室兩房戶，實用面積343方呎，座向西南享山景，放盤一星期，以1.41萬元租出，實用呎租41.1元。



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九龍區

●奧運站海桃灣2座高層D室，向東望開揚景，以三房間隔，實用面積約611方呎。單位以1,500萬元放盤半年後，獲外區買客接洽，議價後減價50萬元，以約1,450萬元成交，實用呎價約23,732元。據了解，買家為家庭客，心儀單位座景觀開揚，故睇樓後拍板入市。



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新界區

●迎海3座中層B室兩房戶，實用面積491方呎，座向東北望園景。單位原開價830萬元，放盤5個月，成功以805萬元沽出，實用呎價16,395元。上址為原業主於2015年購入，當時作價650萬元，期內升值約24%。



●沙田區交投氣氛向好，指標屋苑放盤備受買家歡迎。沙田第一城40座低層F室，實用面積284方呎，以兩房間隔，座向東北，望內園景。單位原開價550萬元，放盤1個月，微減10萬元，以540萬元售出，實用呎價19,014元。據了解，原業主於2010年入市，持貨近9年沽出，帳面獲利368萬元。



●屯門居屋富健花園2座高層C室三房戶，實用面積592方呎，獲區內首置買家於未補價第二市場以448萬元購入作自用，實用呎價為7,568元。



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