信不信由你！跟足10個指引　5年內成百萬富翁

對於很多人而言，不管他們的收入如何，財富積累都在原地踏步，這是因為隨着他們收入的增加，他的消費也在隨之增加。此外，很少人知道如何在增加收入的同時，提升自己的生活質素和滿意度。外國雜誌最近發表專文剖析指，只需遵循以下10個步驟，你也可以在五年內成為百萬富翁。信不信由你！



（一）創造一個財富願景



要想在財務上取得成功，第一步就是為自己在財務上創造一個願景。你的願景愈詳細愈好，愈可以量化就愈好。因為你的大腦真的很喜歡數字和事件。這些都是有形的。因此，你的願景應該圍繞特定的數字和關鍵事件。例如：到2022年1月1日，我的目標年收入要達到100萬元。



（二）設定目標



文章指，每隔90天，你都需要回顧過去的90天，為接下來的90天設定可衡量的、有挑戰性的目標。短期目標是你取得進展的方式。制定時間表對提高工作效率至關重要。每90天只關注幾個關鍵的里程碑是你創造動力的方式。



此外，每隔90天，你就需要休息幾天。你想離開你的日常環境，去思考、反思、想像、制定策略和玩耍。在這個恢復期，你需要拿出你的日記簿，花時間回顧一下過去的90天的進展。



（三）養成日常慣例，讓自己生活在巔峰狀態



你已經創造了一個能夠激勵你的宏大願景。還設定了90天的短期目標，幫助你樹立信心，讓自己在實現宏大願景的道路上不斷進步。現在，你需要一個日常慣例，來讓自己保持在巔峰狀態。



如果你每天都能讓自己進入巔峰狀態，並用這個狀態去生活和運作，你會感覺非常好。



（四）創造一個能夠推動你的價值觀和願景的環境



你需要一個與你計劃要創造的未來相匹配的環境。你需要一個不僅符合你的價值觀和願景的環境，你更需要一個能夠推動你的價值觀和願景的環境。



大多數人的環境就像一條奔流不息的河流，朝着自己想去的方向逆流而上。逆流而上需要很大的意志力，它會讓人筋疲力盡。相反，你需要讓你的環境真正地把你帶向你想要去的方向。



（五）要專注於結果，而非習慣或過程



習慣或過程並不重要，結果才重要。我們之所以欽佩某些人，是因為他們取得的成績和結果。還有無數的人，他們也有同樣鼓舞人心的習慣，但卻沒能取得好的成績和強大的效果。



因此，你想要的結果是甚麼？得到這個結果最有效的方法是甚麼？與其糾結於習慣和過程，你還不如弄清楚你想要的結果，然後倒推著看如何才能得到你想要的結果。



（六）確定理想的導師和合作夥伴



有錢人工作是為了學習。窮人工作是為了錢。那麼，你崇拜誰呢？你的偶像是誰呢？

誰在做你絕對熱愛的工作？誰的生活是你最想效仿的？你如何幫助他們實現目標？你如何運用你的技能和能力來提高他們正在做的事情？



你要學習他們的工作，和他們一起工作，並學習掌握對他們有用的技能。讓自己融入他們的環境，把你的技能以機會的形式提供給他們，這將幫助他們在他們想做的事情上取得進一步的成功。



你要在適當的過程花時間和精力幫助他們，你在這個過程中也學到了很多。你成了他們內部圈子的一份子。在那個圈子裏，你獲得了難得的知識、經驗和機會，這也是你需要的。



（七）成為一個優秀的傾聽者和觀察者



在尋求被他人理解之前，我們更應該努力先理解對方，因此傾聽者的角色非常重要。當你要面對面跟別人講話時，可以通過幫助他們理清思路，亦可以結合他們的對話來提供你的洞見和見解。這樣他們就會知道你真的在傾聽他們，你真的在努力幫助他們。



（八）專注於「誰」（Who），而不是「如何」（How）



當有抱負的人設定目標時，他們經常問自己這個問題：「我該如何實現這個目標?」當你剛開始的時候，這是一個很好的問題。但是當你的視野變得更開闊、你的時間變得更有價值時，你就需要問一個完全不同的問題了。這個問題就是：「誰能為我實現這個目標或幫我實現這個目標？」



與其試着自己親自去做（How），你還不如找人來幫你做（Who）。



（九）不斷更新你對成功的定義



如果你對成功的定義在過去的12個月裏沒有發生改變，那就說明你沒有學到足夠多的東西。如果你對成功的定義沒有改變，那就說明還你還沒有擁有強大的體驗。



（十）果斷地作出改變



成功面臨的一個根本問題在於它變成了一個陷阱。之前獲得過巨大成功的人士總會沉浸在過去。他們會繼續基於他們已經做過的事情來解釋他們自己，而不是基於他們正在做的事情來解釋他們自己。



因此，當你知道是時候作出改變的時候，不要等太久。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

