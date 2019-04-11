古勝：內銀股有望從後趕上

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，當環球投資者憧憬中美貿易談判接近尾聲之際，美國總統「侵侵」又再開多條歐洲戰線，雖然未知歐美貿易戰打唔打得成，對環球經濟影響如何仲未知，建議大家暫時視為中性消息較適合。反而，國際貨幣基金組織(IMF)日前將2019年全球經濟增長預測由3.5%削至3.3%，為六個月內第三度下調，反映投資市場仍存在不確定性。



貼身少少，睇番港股自去年10月及今年1月初分別於24,500點及24,900點水平見底回升後，至今累升逾5,000點，相信就算是大淡友，都已經冇藉口或者冇彈藥再做淡。相對地，如果短期港股回調，可能只屬抖氣橫行整固，故部署上，只要一浪高於一浪走勢未變，現階段繼續持貨，又或趁低再增持，值博率似乎都較做淡為高。



板塊方面，在憧憬貿易戰打擊經濟，中央將繼續以寬鬆的貨幣政策撐市，而放水及其他針對個別行業的扶持措施或陸續有來，故見A股首季升得唔錯，滬綜指上破3,000點關後亦已確認守穩其上，直接推動資金押注中資金融股上。惟要留意，近月內銀股跑輸畀內險股，而中資券商股炒完一輪後似乎冇乜力水，現時應該點部署好？



從上述三個板塊睇，內銀股走勢最落後，主因市場憂慮中央要穩經濟，提出放貸支援民企，內銀壞帳有上升風險兼且影響盈利前景。惟從另一角度睇，中央放水應可刺激經濟增長，在整體流動性增強下，有助補充資本，生意亦會做多咗並帶動收入。加上指數升到現階段，如果後市真係要再推上，相信指數佔比頗大的內銀股最有機會領軍。



早前內銀股公布的去年業績普遍符合預期，最重要係估值唔貴，好似建行(00939)及工行(01398)兩者往績市帳率均約0.8倍，周息率則達5.1厘及4.9厘。即係就算股價唔上唔落，但純以收息作考慮，其實都仲可以守。



尤其是其他收息股都早早發威，好似中華煤氣(00003)同領展(00823)創新高兼累升唔少，而且在美國年內有機會減息的前提下，資金會否從上述高息股轉投至內銀身上，機會不容抹殺，故大家不妨以建行或工行做重心，作中線投資。



內險股方面，除中國平安(02318)走勢較強外，其他如國壽(02628)及中國財險(02328)於3月開始反覆回軟，短期未見太大上升動力，故持貨者都係定好止賺位穩陣。



至於中資券商股，本來受惠A股氣氛轉熱，業務水漲船高，可惜似乎炒過龍，加上國泰君安(02611)配股集資，打擊板塊氣氛，故昨日除國泰君安跌6.6%外，連帶廣發証券(01776)及HTSC(華泰證券)(06886)皆跌逾3%。縱使板塊前景唔錯，但短線氣氛受損下，暫時要忍一忍手！

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