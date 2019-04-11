陳蓓敏：石藥產品多元顯優勢

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，短短兩日內，美國政府在保安範圍調離兩位高層，一位是國土安全部長尼爾森，另一位是特工處處長奧爾斯，顯示特朗普正調整其班子，以應付明年大選之年。



近期外圍油價波動，事有湊巧，三個產油國伊朗、委內瑞拉及利比亞皆有意外或政治風險發生。誰會是既得利益者？美股在風風雨雨下，如在溫室中，道指守於26,000點水平，投資者等待企業季績。



港股以小步式向上爬，恒指在周二創下年內高位於30,222點，慢步向30,500點上闖。恒指由月初29,383點開步走，已累升近千點幅度，若升抵30,500點水平，則累升近1,400點。中國平安(02318)和騰訊(00700)再創年內新高，而騰訊將在周四測試新遊戲，此遊戲增設實景AR技術，投行出報告唱好。



去年內地藥業因帶量採購等政策，中資藥企被急劇拋售。現時官方公布更多細節後，意明「堅持重點、分步實施」，市場重估對藥企的影響。藥品股中取龍頭，石藥集團(01093)去年度純利為36.55億元，按年升31.9%，毛利升48.9%，增長亮麗。



集團現有300餘個在研新產品，主要集中在心腦血管、抗腫瘤、代謝性疾病等領域。隨着人口老化和普遍性都市病，剛性需求強，建議候低吸納，目標價19元，止蝕14.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有平保，客戶持有平保及騰訊，證監會註冊編號：ACG 082)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

