林嘉麒：短期見頂機會逐步增加

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，近日「三萬點」成為恒指攻防戰，周三失而復得，看似低位有承接力。儘管美國打算向歐洲貿易開戰，IMF亦下調了全球經濟預測，也未令投資者擔心，沽貨意欲不大，相信大家對中美簽訂貿易協議有一定憧憬，所以周三見恒指跌穿三萬點，又見到買盤出現。



不過，近期港股缺乏上升動力，投資市場未見有新催化劑，當未有新資金進一步流入下，港股會否短期見頂呢？我們也要當心注意。



在此先看看IMF的睇法。雖然看淡今年多國經濟表現，但較醒神的是，IMF相信下半年是靠中國挺起全球經濟，預期中國今年底經濟活動可望回升，整體經濟憂慮將消退。新興市場方面，阿根廷和土耳其等市場將轉趨穩定，下半年將回復增長。



老實說，過往IMF曾多次預測經濟情況，筆者對其準確度存疑，認為它所持論據較落後，未能跟上主流，相信投資者也有同感，因此未有太憂慮其所作的預測。



我們姑且也看看IMF目前預期今年全球增長3.3%，較1月時的估計下修0.2%，不過仍預期2020年全球增長3.6%。IMF分別預期美國今年增長2.3%，明年1.9%；預期中國今年增長6.3%，明年6.1%。預測反映美國經濟存在較大隱憂，即使中國經濟未算太差，但環球經濟畢竟也是一體，港股最終亦難幸免。



另一方面，值得注意的是資金流的變化。周三港元拆息(HIBOR)全線抽升，升越兩厘以上，亦是今年首次見此水平。據財資市場公會資料顯示，港元隔夜拆息升至今年以來最高位，見過2.96厘以上。拆息全線抽升，原因眾多，也會造成資金面緊張。



大家要留意的是，去年9月及11月亦曾出現過短期急升情況，而過去兩次拆息急升後，儘管很快回復至正常水平，惟港股在拆息回穩後，卻出現回吐情況。原因是甚麼不得而知，其中理據也不太夠力，我們還須小心，畢竟恒指今年升幅已不少，跌市回調多數後知後覺，而且通常是死因不明。到了宣布死亡一刻，已經是返魂乏術，持貨者現水平更要加倍小心。



拆息上升，有人會將沙特阿美首次發行國際債券連上關係。心水清的朋友或會認為完全無關，皆因今次發行地不在香港，但是次擬籌資120億美元的規模相當大，而且認購需求卻高達逾1,000億美元，創下了新興市場債券史上的最高紀錄。



沙特阿美本次發債的債券期限從3年期至30年期不等，而孳息率方面更比國家主權債為低，反映投資者對該債券的熱情。去年開始，市場資金瘋搶公司債券，貪其孳息率回報及值博率遠較股票市場高，形成資金的聚集地。



今次沙特阿美發債成為投資者所愛，相信將成為中東甚至是新興市場企業發債的指標。當新發行債券金額愈大，股市資金就會被動式抽走，在此消彼長的情況下，沽貨套現買債券，股市會被拖下去，我們也需要注意。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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