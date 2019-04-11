鄧澤堂：聯想集團走勢突破

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，由於國際貨幣基金組織(IMF)將今年全球經濟增長預測，由1月時的3.5%下調至3.3%，為金融海嘯以來的最低水平。同時間美國總統特朗普擬向歐盟大約110億美元進口貨品開徵新關稅，市場開始擔憂經濟狀況，美股受壓。



受外圍負面氣氛影響，港股於30,200點之上有一定壓力，惟周三回試至29,900點水平已重新回穩，上方有沽壓致動力不足，下方仍有買盤支持，市況短期可能仍只會窄幅徘徊。投資者宜留意，後市或會在29,400至30,200點間作區間炒作。



個股方面，聯想集團(00992)股價向上突破，可以關注買入機會。納思達入股公司旗下打印機業務聯想圖像，同時全個手機製造商板塊亦有資金追捧，聯想亦向上破位。技術上，看或能上試8.2元水平，不妨小注一試。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

