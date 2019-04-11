金曹：穩守三萬　再升靠騰訊

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄着重數據分析，如果經歷了三次股市大周期，超過十年以上的資訊，分析會更準確。以過去的數據評估，4月的升市概率約有七成以上，假如4月指數是位於250天線之上，那升市概率差不多有八成。



根據已知是歷史事件，進行總計分析，作用理性判斷，叫做「歸納法」。一般來說，數據愈多，而客觀條件又跟歷史差不多，所歸納出來的結果愈可信。



不過，世事無絕對，假如出現非常態的情況，例如中美關係發生摩擦，引致iPhone在內地銷情大跌，又或者波音公司最近因737客機的飛行控制軟件出問題等，便是重大的突發利淡事件，那無論歸納出來的結果如何亮麗，事實總是比較醜惡和殘酷的。



通常恒指的升跌，跟美股道指、人民幣匯價關聯度比較高。踏入4月，美股維持強勢，人民幣匯價靠穩，加上中國科創板即將運作，負起為高新科技企業提供融資的任務，有實力人士背後發功維持市場氣氛，也是意料之內。



就算不用歷史資料去做歸納，如觀察最新的各種現實情況去做推測判斷，叫做「演繹法」，4月升勢也可期待。當然，很多朋友錯過了1、2月的升浪，甚至在港交所(00388)的十大持倉報告見到，散戶不相信歸納或演繹，可說勇字當頭。



4月4日升穿29,500點阻力時，大戶繼續加好倉，而散戶卻增加約2,000張期指淡倉，所以4月8日開市再挾上3萬點，也算是大戶睇住散戶食，屬於森林規則。為何29,500點是非常重要的關鍵位？因恒指由低位24,540點升多於20%，如超過29,448點，可說是進入了技術牛市。一些原本睇淡後市的基金，也因怕回報落後大市而被迫補貨。



4、5月大家要關注29,448點呢個位，假如平安無事穩守向上，那恒指有機會回到2018年貿易戰發生之前的水平，大概是31,500點。



雖然4月升市是大概率事實，但可以升幾多也要計一計數。從29,448點關鍵位計，期權莊家開到大概15.5的引伸波幅，套用期權公式，評估一個月一個標準差或約七成機會升幅是15.5% / 12平方根，大約是4.5%，即30,773點將會是四月重大阻力位。



執筆之時，因IMF調低全球經濟增長預測、恒指曾回調到3萬點樓下，資金從金融分類中流走，大市反彈主要是由騰訊(00700)支撐，而4月騰訊升幅，其實已見歷史八成概率，出現的位置約390元，而恒指距離30,773點高位仍有距離，推斷4月後市騰訊有機會繼續強勢，帶領恒指向上。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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