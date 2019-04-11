王昕媛：內地手機商打造5G生態圈

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，儘管受到中美貿易風波影響，但是華為積極部署5G布局，且戰略清晰，堅持多路徑、多梯次、多場景化的研發路線。



整體戰略核心為：聚焦ICT基礎設施+智能終端，根據新的用戶體驗標準制訂BG戰略以向服務轉型，以開放的可信的雲平台、雲服務，成為企業雲的首選，同時推動視頻成為營運商的基礎業務(4K及VR)，通過布局AI智慧服務、晶片－雲端－雲協同的狀態構建極致用戶體驗入口，提供全場景用戶體驗，布局物聯網等新興領域。



公司不但投資投資20億美元，將自研晶片和供應國產化列入戰略重點。同時，在美國、澳洲及新西蘭等國家宣布5G領域禁止華為設備情況下，積極獲取5G訂單。截至去年12月底止，華為已經部署5,500個5G站點，至2019年初，華為已經獲得30個5G訂單，客戶主要來源於歐洲、中東和中國，訂單內容集中於5G網絡和雲服務。



公司通過手機+車聯網+IOT三大方面作為突破口，其中手機方面主打印度市場。2017年華為在全球手機市場份額佔比10%，排名第三，僅次於三星和蘋果公司。由於印度的智能手機普及率不及22%，不到中國三分之一，因次公司決定採取「印度第一戰略」，新款智能手機率先在印度發售，預計未來5年實現第三大智能手機品牌目標。



在車聯網方面，公司2017年與歐洲第二大汽車製造商法國標致雪鐵龍集團，在車聯網領域開展長期合作，基於華為OceanConnect物聯網平台來構建CVMP(Connected Vehicle Modular Platform)平台，面向消費者提供新型移動出行服務解決方案。截至2018年底，公司已經覆蓋10萬網聯車。



在IOT方面，經過三年的發展，華為的IoT的思路也愈來愈清晰，從入口、連接、生態三個層面構建生態。華為在今年形成了「1+8+X」的布局思路，計劃進行硬件全場景的突破，另外則是AI，即在內容、服務上的突破。



「1」是指核心入口，手機；「8」是輔入口，包括音箱、耳機等產品形態；「X」則是萬物，所有可連接的產品。年初發布「智選」品牌，加速「X」的發展；渠道上加速布局。去年公布的AIOT生態戰略從入口、連接、生態三個層面去構建產品生態，以「HiLink+HiAi」作為支撐產品生態的技術。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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