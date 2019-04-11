莫開偉：A股牛市來臨　仍須提防風險

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，今年初一段時間A股上揚，全社會都陷入了到底是A股反彈還是牛市來臨的討論之中。絕大部分人指出，中國當前的經濟環境並不支持牛市的到來，可是到現在這種爭論已銷聲匿迹，因為從當前A股走勢看，確已進入了牛市。



進入牛市也不是憑空的，有A股深滬兩市指數的上漲，也有兩市成交總額的大幅增長，更有股市開戶數增長及股市活力的大幅提升等等，這些都是A股牛市來臨的重要標誌或表現。



下面幾組具體數據可對牛市給予有力佐證：去年底A股收盤，滬綜指報2,493點、深成指報7,239點、創業板指報1,250點。截至今年4月10日收盤，滬綜指收於3,241點、深成指收於10,435點、創業板指數收於1,726點。



同時，也要看到，去年底兩市全年成交額90.3萬億元(人民幣‧下同)，按年減少19.9%。而截至今年3月底，A股兩市總成交額合計約為33.96萬億元，已達去年全年總額的37.84%，按年增20.68%，尤其是3月份兩市成交總額高達18.59萬億元，驟增逾八成。



此外，據深交所的數據，3月深市新增開戶數299萬，比2月暴增109%；數據還顯示，3月份深市月交易戶數到達2,632萬戶，而1月交易戶數才1,486萬戶，這意味着最近兩個月交易戶數增加了1,146萬戶，剔除部分新開戶數(新增開戶數據並不等於交易戶數)，不排除有近千萬戶休眠帳戶開始交易。



牛市來臨了，對廣大投資者尤其是前幾年被套牢的投資者帶來了重大利好，讓壓抑了很久的A股市場終於顯現了生機和活力。即使如此，也千萬不能放鬆對A股市場風險的警惕。因為很多投資者「跑步進場」，其實也是看到別人炒股賺錢了眼紅，隨大流跑進去的；尤其新增投資者大多是80後、90後，其中25至40歲的投資者佔比較大。



相對於老股民，他們的操作風格比較激進，更喜歡追漲，更喜歡短線交易，追熱門股，甚至加槓桿。而且，投資者年齡趨於年輕化，可能會從一定程度上增加A股的活力，但追漲殺跌的操作模式也可能會加大市場的波動程度。另外，即使在牛市裏，不少散戶也就是中小投資者其實也是虧損的，這一點千萬要記住。



由此，監管部門及投資者，都不要被當前市場情緒所左右，都應秉持「敬畏市場敬畏法治」的初衷，是快牛還是慢牛，並不是一個問題。一定要珍惜當下的牛市情緒，所有股民還是應遵循價值投資的理念，不要過於追求賺快錢，更不能追漲殺跌。

