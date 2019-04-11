中國銀河國際：攀鋼釩鈦藉注資增產能

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，攀鋼釩鈦(000629.SZ)日前公布2018年度業績，期內公司營收達到151.6億元(人民幣‧下同)，按年增長60.7%，上市公司股東應佔溢利為30.9億元，增長258%，全年每股淨利潤為0.36元。集團第4季度營收達到45億元，增長15.6%，母公司實現利潤10.4億元，按年升4.4倍。



根據萬德數據，五氧化二釩2018年的平均價格為每噸27萬元，較2017年增長131%；2018年度，其折合銷售五氧化二釩約為2.3萬噸，按年增長20.2%，釩產品毛利率達到37.2%，增加14.4%，價量齊升，優勢明顯。



集團於2019年計劃生產釩產品(折合五氧化二釩)為2.1萬噸、鈦渣17.5萬噸、氯化法鈦白粉2萬噸、硫酸法鈦白粉22萬噸，實現營收144.7億元人民幣。去年釩渣禁止進口，導致釩產品供給端受影響，釩產品下游需求減少，令行業盈利回落，但螺紋鋼質檢行動或將新增釩產品需求。



今年首兩個月，房屋新動工面積較去年同期增長3.1%，需求得到釋放，鋼材去庫存逐漸進行，所以釩產品價格將逐步企穩，並於高位運行，該情況有利釩產品業務發展。



此外，集團子公司西昌鋼釩預計在未來擇機把釩產品加工注入上市公司之內，若能順利注入，則會幫助公司釩產品產能突破4萬噸。去年釩價上漲帶動公司實現盈利，而釩渣禁入及螺紋鋼新國標執行，或會促進釩產品需求增加。



考慮到今年環保限產放緩，或將導致鋼材供應得到釋放，釩製品價格或將企穩，並於高位運行。因此，我們預計攀鋼釩鈦2019至2020年的每股淨利潤為0.42元及0.4元人民幣，分別對應市盈率為8.76倍及9.01倍，給予「推薦」評級。

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