【名家筆陣】聯博：健康護理業重三大趨勢

健康護理行業往往在逆市中可發揮抗跌作用。然而，健康護理企業的優勢並不僅只有提供下行保障，若考慮各種可能影響健康護理行業的三大趨勢，包括創新、定價與政策，如此一來才能掌握強勁的潛在回報，為投資組合締造長期的回報表現。



新科技發展將對整體醫療領域帶來轉變，例如機械人正在改變手術流程、早老性認知障礙症血管疾病的療法將有助於對抗人口老化同時為經濟帶來的壓力。展望未來，所有的疑難雜症，小至常見的感冒、大到癌症，將可望逐步解決。



然而，即使劃時代的創新，也不一定能夠產生經濟效益。在健康護理行業中，創新與定價之間的關係非常微妙，創新有助於改善效能但並未大幅降低價格。二十年前，癌症病患者每個月得花200美元接受化療，但化療效果有限。如今，部分化療不僅能治愈癌症且副作用低，但是費用卻高達10萬美元。



因此，投資者需要了解新產品或服務的定價方式，方能評估企業的盈利潛力。許多藥品分銷商的定價模式都不可持續，因為藥品的定價是依據整批貨櫃的價值而定，但是其他行業的分銷商多半以商品的尺寸、重量與運送距離而定。此外，醫院也開始面臨盈利壓力，因為新科技的突破為病患提供不同新療法的選擇，而非一定要去醫院就診。



政策也是決定企業成敗的關鍵之一。由於健康護理的政策會決定醫療費用與健保給付的專案，因此要說「政策定生死」其實一點也不為過。全球各國的醫療體系正面臨費用上升的壓力，而這股壓力最後都落在消費者身上。此外，新興國家對於健康護理服務的需求與日俱增，且在提升醫療服務品質的過程中，費用也將隨之攀升。這些趨勢都將影響各種療法、醫藥技術與服務的定價。



投資者只要將以上三大趨勢納入考慮，便可評估一家企業的品質好壞。我們認為，具有創新能力的健康護理企業只要具備以下的特性，即使面對定價的壓力或是政策變化的影響，依然能夠締造長期的成功表現：一、資本回報率高或持續改善；二、投資大量的研發資源；三、健全的資產負債表；四、具有持續的競爭優勢。



成功投資健康護理行業的關鍵，不在於對於醫學技術了解多少，而是要運用有紀律的投資流程。試想一下，即使是頂尖的科學家也無法準確預測藥物測試的結果，投資者又何須賭一把？投資者不應妄加揣測藥物試驗的結果，必須謹慎觀察那些為了盈餘增長而犧牲盈利的企業。此外，一再進行併購的企業亦得列入觀察名單，特別是那些負債纍纍或是營收集中在特定幾項產品的企業，亦值得投資者關注。



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