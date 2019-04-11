溫灼培：金價有待利好因素刺激

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，為應對美國的經濟制裁，外電引述委內瑞拉官員指，該國政府上周從中央銀行的金庫內提出8噸黃金，不排除是有意拋售以換取金錢購買物資。有消息指，從年初至今委內瑞拉政府可能已拋售30噸黃金，估計現尚剩餘約100噸黃金。預料上述消息會繼續限制金價升勢，也解釋了過去金價從1,330美元高位回落原因。



印度大選周四正式展開，大選一直到5月19日才結束，而結果將於5月23日公布。按民調，現任總理莫迪理應勝出大選，但能否取得國會半數議席，則仍屬未知數。



印度作為繼中國後的全球第二大黃金需求國，如莫迪連任，能繼續加快當地經濟發展，可以想像亦會增強印度消費者對黃金的購買力，這可視為對金價的利好因素。當然，對金價另一個帶來較大刺激因素，要看中美貿易談判結果。如中美貿易得以和解，中國經濟有望加快增長，對金價同具支持。



技術上，似乎金價於1,275美元有較大支持，但在中美貿易談判又或印度大選尚未有結果前，料金價於1,330美元的阻力非輕。

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