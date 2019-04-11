艾雲：Google產品頻下架損形象

產品不好賣、服務沒有用戶，就得要下架，這是市場定律。不過，一間企業經常關閉服務，就是不正常。Google在今年首三個月，平均每九日就跟一款產品說再見。如此頻密下架，最終只會影響公司品牌形象。



Google近期下架的產品多不勝數，硬件設備有2017年推出的Pixel 2系列，較著名的軟件服務有即時通訊程式Google Allo、社交網站Google+、電郵服務Inbox by Google、短網址服務Google URL Shortener等等，也預計今年10月關閉另一即時通訊和視像會議程式Hangouts。



這些產品有一共通點，大多發表時雷聲大，結果雨點小。就以Google+為例，2011年推出時期望能與Facebook和Twitter等社交媒體對撼，但最終連後浪Snapchat也敵不過。Inbox by Google則更奇怪，本身已有Gmail，2014年卻開設另一新服務。初期大家爭相登記試一試，但隨後Gmail亦增設Inbox by Google的獨特功能，兩者愈來愈多重疊，也犧牲了後者。



用戶少或技術策略改變，令舊產品下架亦無可厚非。但是Google這樣絕不手軟地砍掉產品，卻令外界無所適從。科技企業本身是個大型平台，每開發一件新產品就是小型平台，在核心功能之外，還有一班第三方軟件商、開發人員等在生態圈外圍，為這些功能做增值服務，例如開發附加功能。



生態圈內的合作夥伴，每為平台開發新功能，就是投資。萬一平台突然被砍掉，所投資的資源和成本就掉了。如是者，Google再推出新產品，合作夥伴則會打醒十二分精神，留意產品能否在市場上生存。這亦是雞與蛋的問題，沒有合作夥伴加入，產品不夠好用，自然不能吸引用戶。



早前發表的雲端遊戲平台Stadia也有着同一問題，遊戲商或會擔心項目突然消失，投資開發遊戲的心血會白費。微軟的Xbox預計今年E3也會發表同類技術，業界對此或更有信心，起碼不是玩票性質的平台。



雖然硅谷鼓勵失敗文化，要從中吸取教訓。即使花得起成本做失敗項目，也會因經常失敗，缺乏方向，令外界存疑。



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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