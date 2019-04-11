歐股收市個別發展　Tesco漲3.5%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,421點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報11,905點，升13點或0.25%；德國DAX指數收報11,905點，升55點或0.47%。



歐洲央行議息後按兵不動，基準利率維持零水平，邊際借貸利率及及存款利率亦分別不變於0.25厘及負0.4厘。該行又預料會維持目前利率至少到今年底，而當局在恢復加息後，繼續將到期債券回籠資金再進行投資。



個股方面，英國連鎖超市Tesco公布，截至今年2月止年度稅前盈利按年升29%；其股價收漲3.59%。

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