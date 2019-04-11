美股收市：道指微升6點　聯儲局維持「偏鴿」

聯儲局會議紀錄顯示大部分官員仍預期今年不會再加息，帶動美股三大指數收市上揚。道指尾市收復跌勢，收報26,157點，升6點或0.03%；標指收報2,888點，升10點或0.35%；納指收報7,964點，升54點或0.69%。



美國聯儲局公布3月19至20日議息期間的會議紀錄，指多數官員認為鑒於風險情況，到今年底維持利率不變是合理的；另有一些官員指今年晚些時候，經濟有望進一步溫和增長。



另一方面，國際貨幣基金組織(IMF)繼周二(9日)下調全球經濟增長預測後，周三(10日)繼續指出，中國、德國、澳洲等國家的經濟放緩風險大過預期，可能需要推出財政刺激措施。至於南韓及日本則應制定「有限度及高質量的」刺激政策。



IMF又認為，全球金融穩定風險仍然在上升。



數據方面，美國3月份不計入食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升0.1%，按年則升2%，分別低於市場預期的0.2%和2.1%，部分原因是數據採集方式調整後，服裝價格顯著下跌；期內基本CPI按月升0.4%，符預期，按年則升1.9%，略高於預期的1.8%。



美國財政部公布，3月預算赤字為1,470億美元，低於市場預期的赤字1,800億美元，以及去年同期的赤字2,090億美元。

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