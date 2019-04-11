100萬元以下住宅點樣搵？最緊要睇實呢度...

近期市況火速升溫，個別屋苑樓價更已突破去年高位，不過，市場仍然有機會找到不足「一球」住宅。元朗圍村錫降圍單號物業一個單位，周三(10日)於拍賣場上僅以66萬元易手，買家有意購入作收租，料租金回報率高逾7厘，更勝大型屋苑。



上址承銀主命，周三透過忠誠拍賣推出，開價63萬元，有3組買家競投，承4口價後售出，以實用面積140方呎計，呎價4,714元。據了解，買家為外區人士，預計月租約4,000元。而物業估值約80萬元，是次做價較之低約18%。



同場亦推出區內祥降圍雙號物業一個單位，實用面積105方呎，附設天台，以60萬元開拍，惟未能售出。忠誠拍賣部總經理鄭世傑指出，上述兩個物業中，成功售出的單位位置相對較近車站，而且較為新淨，加上售價比車位更低，故吸引買家購入。隨着市況轉旺，推動買家入市，預期拍賣場上成交將會增加。



一向有吸納另類物業的資深投資者伍冠流認為，上述錫降圍物業附近沒有購物地方，不過由於呎價確實低水，而且附設基本裝修，可以即時入住。同時，單位屬中層，不用擔心漏水問題，對於需要解決住屋問題，而又財力不足的人，不失為一個吸引的選擇。



事實上，同類筍盤未必經常有貨，加上客源層面較窄，所以很多時業主會選擇透過拍賣行放售。因此有興趣「執平貨」的買家，必須經常留意各該類公司的放盤資料。除此之外，業主亦會在部分物業網站上放盤，以及留下聯絡方法，供準買家直接查詢。



至於大型地產代理一般較少接觸該類物業，主因佣金及買賣流量不高。反而鄰近項目的小型代理行，由於較熟悉周邊市況，此類盤源較為充裕。



市場近期曾出現做價僅數十萬元的物業成交。離島長洲大新後街雙號物業一樓單位，建築面積524方呎，上月由銀主推出半份業權拍賣，開價20萬元，最終獲搶高兩倍至60萬元售出。



除偏遠地區外，市區雖然有低價物業選擇，但多屬另類物業。如旺角生輝大廈中層戶，實用面積287方呎，只售百分之三十業權，而且不提供樓契，銀主開價78萬元。資料顯示，上址2012年購入價約219萬元，而對上樓層一個單位去年曾以約518萬元售出。



此外，資助房屋同樣有開價亦不足百萬元盤源。將軍澳公屋翠林邨秀林樓低層戶，屬法院令及無契單位，將於本月底推出拍賣，於未補價第二市場開價80萬元，以實用面積366方呎計，呎價僅2,186元。上址2月時曾開價95萬元，惟未能售出，是次減價約16%翻拍。



隨着樓價止跌回升，即使凶宅單位都要「五球」。九龍灣德福花園C座五屍命案單位，實用面積約500餘方呎，現時叫價550萬元，較相同面積單位市價約800萬元，低逾30%。由於上址已經出租，料業主出售意欲並不實在，有機會只是「掛盤」測試市況。但值得留意，該類凶宅單位未必能承做按揭。

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