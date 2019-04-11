IGG購意大利物業　改作手遊人才培訓基地

IGG(00799)公布，就收購Magnani資產及股東貸款訂立買賣協議，總現金代價為2,013萬歐元(約1.7775億港元)，將以集團銀行融資或內部資源結算。



Magnani資產包括物業及物業管理公司。該物業是一個商住物業，位於Borgo S. Frediano 5, Florence,50124, Italy的歷史性綜合設施Palazzo Magnani Feroni，總建築面積約5,170平方米，現時部分用作「歷史建築」供遊客住宿，部分用作辦公室。



物業管理公司主要從事該物業的經營，主要收益包括該物業作為遊客住宿的租金收入，作為回報，物業管理公司將向物業擁有人支付租金，租金目前固定為每年6.5萬歐元。



公司指出，作為其戰略擴張計劃的一部分，正探討在歐洲設立分支機構，作為在全球促進集團遊戲業務的重要環節的可能性。若收購落實，擬將物業重新發展供其自身用於手機遊戲專業藝術人才的培訓基地；且有意在意大利佛羅倫薩設立首個歐洲分支機構，因為該市具備豐富及深厚的文化內涵及歷史背景。



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