百濟神州就生物製劑腫瘤療法達聯合開發協定

百濟神州(06160)與BioAtla公布，就BioAtla的在研生物製劑腫瘤微環境條件性啟動(CAB)CTLA-4抗體BA3071的開發、生產和商業化達成全球聯合開發和合作協定。



根據合作條款，雙方將聯合開發CAB-CTLA-4抗體來確定其早期臨床目標，隨後百濟神州將主導對該候選藥物的共同臨床開發，並負責在全球範圍內的藥政註冊和商業化。雙方共同享有開發和生產候選藥物的全球獨家授權。



BioAtla將獲得2,000萬美元的首付款，在達到確定的早期臨床目標後將獲得一筆里程碑付款。此外，BioAtla還可獲得至多為2.49億美元用於隨後的全球開發、藥政里程碑付款和在百濟神州指定區域內的商業化里程碑付款和銷售分級版稅。



BA3071是一款新型的CTLA-4抑制劑，在腫瘤微環境中能被條件性啟動以降低全身毒性，從而在與檢查點抑制劑(如百濟神州的替雷利珠單抗，一款設計旨在避免與巨噬細胞中的Fc受體結合的人源性IgG4抗PD-1單克隆抗體)聯合用藥時成為潛在的安全性更好的聯合療法。



CABs是使用BioAtla專有的蛋白質發現，進化和表達技術生成的。



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