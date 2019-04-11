歐盟同意英國脫歐限期延至10月31日　鎊匯1.31爭持

歐盟峰會周三(10日)舉行，周四凌晨領導人一致同意將英國脫歐期限延遲至今年10月31日。歐洲理事會主席圖斯克在Twitter表示，歐盟領導人已達成協議，但尚待英國首相文翠珊接受。此前文翠珊提議把脫歐限期延遲到6月30日。



根據安排，歐盟將在6月底再對10月底的脫歐新期限進行檢討，以免對歐盟運作造成干擾。



文翠珊表示，希望能夠在英國議會同意協議後立即脫歐。據指，英國仍有可能在5月23日歐洲議會選舉前脫歐。



延長脫歐限期至10月，意味英國幾乎肯定參與下月23日舉行的歐洲議會選舉。



英國央行行長卡尼稱，對脫歐抱最好的希望，並作最壞的打算。



英鎊兌美元一度升至1.3120；最新回至1.3097。





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