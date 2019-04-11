【市前重點睇】道指收升6點　鎊匯反覆企1.309

●美匯表現波動，由隔夜97.21反覆跌至96.9，離岸人民幣(CNH)回升至6.71水平，港匯企7.836，圓匯升至110.9，歐元漲至1.127，英鎊反覆企1.309。金價由1310水平回至1,308美元。油價漲逾1%，布油升上71.7美元，紐油升至64.3美元。道指期貨上升。



●美國財長姆紐欽透露，中美兩國已就開設「執行辦公室」達成共識，以確保擬議中的貿易條款得到雙方遵守。



●道指收報26,157點，升6點或0.03%；標指收報2,888點，升10點或0.35%；納指收報7,964點，升54點或0.69%。 https://bit.ly/2P5yErl



●港股ADR指數收報30,124點，微升4點。



●美國10年期國債孳息率跌3.57點子，報2.4649厘。



●聯儲局議息會議紀錄顯示，多數委員認為至今年底維持利率不變合理。數名委員對美債孳息率曲線變平表示關切。個別稱如果經濟按預期發展，今年稍後適度加息可能仍不失為適當之舉。



-聯邦基金利率期貨顯示，降息概率在會議紀錄公布後有所降溫。

-聯儲局前主席耶倫認為，目前沒有必要減息。



●國際貨幣基金組織(IMF)警告，過去6個月全球金融穩定風險在上升，風險資產或再度遭到拋售。



●美國3月份不計入食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升0.1%，按年升2%。市場預期分別為0.2和2.1%。



●美國3月預算赤字為1,470億美元，市場預期赤字1,800億美元，去年同期赤字2,090億美元。



●紐約期金收報每安士1,313.9美元，升5.6美元或0.4%，創3月26日以來收市新高，並已連升4日，為自1月31日以來最長升勢。



●紐約期油收報每桶64.61美元，升0.63美元或0.98%；布蘭特期油收報每桶71.73美元，升1.12美元或1.59%。



-石油輸出國組織(OPEC)3月原油產量跌至4年低位。



●英國富時100指數收報7,421點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報5,449點，升13點或0.25%；德國DAX指數收報11,905點，升55點或0.47%。



●歐盟同意將英國脫歐期限延遲至今年10月31日。根據安排，歐盟將在6月底再對10月底的脫歐新期限進行檢討。此前文翠珊提議把脫歐限期延遲到6月30日。



-文翠珊表示，希望能夠在英國議會同意協議後立即脫歐。據指，英國仍有可能在5月23日歐洲議會選舉前脫歐。



-英國央行行長卡尼稱，對脫歐抱最好的希望，並作最壞的打算。



●歐洲央行維持基準利率不變，行長德拉吉警告歐元區經濟風險，稱準備動用一切工具，未來將溝通定向長期再融資操作(TLTRO)細節。



●報道指德意志銀行和德國商業銀行對於何時應向股東通報合併談判進展存在意見分歧。



●奢侈品巨頭LVMH銷售超預期，第1季銷售額增長11%，達到125億歐元。



●中國金融不良資產市場調查報告指出，不良貸款或於2020年見頂。



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