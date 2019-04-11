【股民熱話】買年金扣稅　抑或炒股票好？

港股近日升抵三萬點關後隨外圍股市整固，周三(10日)見到指數企穩在三萬點關樓上，仍然是大漲小回的格局。如果手上有筆錢，應該買近期各大金融機構大肆宣傳的年金扣稅，抑或趁股市熱潮投身炒股行列好呢？



本月開始，合資格的延期年金保費，可申請稅務扣減，每名納稅人每年可就強積金自願供款和合資格延期年金保費的總額的稅務扣除上限為6萬元。



所謂「年金」，其實是一份長期保險合約，透過投保延期年金計劃，投保人可分期付保費，待一段時間過後才領取年金收入。雖然有得扣稅，但要考慮年金是一項長期的財務安排，其於一段年期內款項缺乏流動性，若停供或提前退保，或會招至損失。



至於投資股票，好處是流通性較高，理論上每逢交易日都可以視乎買賣盤情況進行股份交易，入場門檻較具彈性，即日鮮、長、中、短炒任君選擇，但股票價格波動較大，唔係日日睇住，要有心理準備承擔股價波動的風險。



以目前的市況而言，每日成交維持在千億元以上，且內地A股炒經濟復甦的故事預計將會在次季延續，確實是近兩、三年難得的旺市。觀乎今次A股升市，氣氛確是2015年以來最熾熱的一次，就如上月大麻概念股當炒，就連一隻從事中藥材「天麻」銷售的A股，都因為一個「麻」字被看待成大麻概念股炒高，搞到公司要就股價異常波動發通告，可見A股散戶的「動能」真係翻晒嚟！



A股升市能否於年內餘下時間持續，除了靠內部財稅改革之外，也視乎年中會否真的有更多外資因應國際指數公司指數增納A股而加大在A股的投資。反正如今A股升市，尚未到好危險的時候，氣氛持續向好，變相對香港上市的中資股估值帶來支持，為中短線股票市場提供操作空間，說法也言之成理！



如是者，到底應該買年金定炒股票好？筆者認為，情況如香蕉和橙都係生果，但各有其獨特色，好難直接比較。若果以儲錢為退休作準備為目的，又唔想冒太大風險，可以承擔較長年期的本金鎖定期，年金也許會是較合適的選擇。但若然想趁年輕為本金追求絕對回報，可以承擔到較大風險，則現階段的股市，無疑會是較為吸引的選擇。



講到底，投資因人而異，各位因應本身的風險承擔能力和投資回報要求作投資決定。回看大市，作為參考，恒指短線在30,000點關整固待變，畢竟30,400至31,200點是一個較大的蟹貨區，須時整固才能再向上突破。不過，暫時而言港股市底仍然偏強，短線回吐守穩29,600點樓上，可以繼續坐貨。炒股唔炒市，國企股中，最近汽車股翻炒，建材股亦起步，相信下一浪向上突破，要靠內銀股突圍，睇好後市，不妨多留意呢個板塊的表現。(銀行板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



東方產經專欄作者股博士



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