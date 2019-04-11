聯儲局對銀行業儲備金規模分歧巨大

聯儲局正在縮減資產負債表，聯邦公開市場委員會3月會議紀錄顯示，當中，政策制定者對降低銀行儲備金無法達成一致意見，在試圖確定最佳儲備水平的分歧一覽無遺。



目前儲備金規模降至約1.6萬億美元。決策者都認同需要「充足」的儲備供應來確保對短期利率的控制。一些決策者相信貨幣市場不會出現「過度波動」，希望在9月之後讓銀行儲備繼續下降，以了解潛在需求。然而，一些與會者擔心，如果儲備縮減太多，利率會出現波動，因而表示希望在9月縮表結束後「相對較快」地開始購買美國國債。此外還有其他意見。



美國銀行美國利率策略主管Mark Cabana稱，有些人希望將儲備水平穩定在1.2萬億美元左右，因為他們也不知道什麼規模合適，「其他人想要更進一步」。



資料顯示，紐約聯儲銀行行長威廉姆斯於2月接受訪問時曾指，聯儲局今年內會繼續「縮表」，直至儲備金降至1萬億美元。聯儲局主席鮑威爾在2月26日向參議院銀行委員會作證時亦表示，市場有關銀行準備金下降至1萬億美元左右的估算很可能是準確的。





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