亞洲股市：日股下跌　樂天挫4%

美股收升；歐盟同意將英國脫歐期限延遲至今年10月31日。亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段下跌38點或0.18%，報21,648點。



板塊方面，資訊技術、金融及地產股全部跌幅不足1%。個股中，TDK挫3%，日立製鋼所及宇部興產同跌近2%。



據外電報道，美國召車App公司Uber傳日內正式提出上市申請，計劃集資約100億美元(約780億港元)，其主要股東軟銀股價升0.8%，而持有其直接對手Lyft股權的日本樂天則挫逾4%。



無印良品母公司良品計劃下挫逾13%，創2011年以來最大日中跌幅。公司全年盈利遜預期。



電動工具生產商牧田跌2%。瑞穗將其評級由「買入」降至「跑輸大市」。



南韓首爾綜合指數微升1點或0.06%，報2,225點。興亞海運漲4.5%，POLUS生物製藥升逾3%；而三星電子則跌0.3%，亞細亞製紙跌逾2%。



澳洲悉尼普通股指數跌21點或0.34%，報6,294點。板塊方面，金融股跌0.6%，醫療保健股跌0.4%，地產股升0.2%。個股中，梅恩製藥、AVZ礦業及昆士蘭銀行全線跌超過2%。



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