【空軍透視】淡友出動　騰訊未驚過？

騰訊控股(00700)近日「股王」歸位，股價升穿370元後頭也不回繼續向上，周三(10日)一度升至389.4元的近9個月高位，且成交大增，上升動力明顯增強。



該股得以重拾升勢，「北水」應記一功。資料顯示，該股港股通連續兩日獲買盤支持，合共錄得淨流入近3億元。不過，有淡友似乎趁股價反映積極累積淡倉，騰訊周三全日沽空金額按日大增近六成至13.41億元，為近一個月最多，沽空比率亦升至22.3%。



雖然淡友蠢蠢欲動，但暫時好友及「大媽」買盤仍佔上風，故見周三股價亦先跌後回升。事實上，近期資金熱少落後藍籌，大行對其看法亦傾向樂觀，滙豐研究最新就升其目標價至438元，維持「買入」評級，認為用戶使用時間復甦及內地恢復進口遊戲審批將會為其2019財年盈利帶來積極影響。



該股自去年10月由251.4元的低位展開反彈浪，至今仍未失守升軌支持，且50日線剛升穿250日線現黃金交叉，技術走勢向好。另外，內地4月國產網絡遊戲審批發布，騰訊今次繼續榜上有名，好友有機會乘勢繼續挾高股價，暫時目標可先睇400元，回吐宜守10日線約370元。

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