港股跌穿三萬關　藍籌普遍跌　騰訊升穿400即縮

A股全線向下，港股早段靠騰訊挾升後乏力，恒生指數曾倒跌逾200點，至29,900水平。國企指數跌近百點，主板成交360億港元。



騰訊旗下遊戲《和平精英》獲批版號，惟股價升穿400元即縮，暫升近2%企396元水平。多隻遊戲股亦炒上，雲遊控股飆兩成；博雅互動升1成。



其他藍籌股普遍向下，銀河娛樂跌2.6%表現最差；中國海洋石油、中國人壽、金沙中國及申洲國際都跌逾2%。



中、港房產股齊受壓，萬科跌2.5%；華潤置地跌2.1%；中國海外跌2%；碧桂園跌1.5%。長實跌1.7%；恒基地產；新鴻基地產、恒隆地產及新世界發展跌逾1%。





【09:47】港股三萬關角力 騰訊飆上400元 內銀偏軟

港股表現反覆，恒生指數高見30,184點後回吐，暫倒跌約50點，回落至三萬點水平。國企指數偏軟，主板成交160億港元。



騰訊再發力，曾升近3%，見400.4元，創2018年6月以來新高，暫回落至395元水平。市場繼續憧憬遊戲業務復甦，大行相繼上調其目標價。



其他藍籌股個別發展，銀河娛樂跌2.5%表現最差，金沙中國亦跌1.6%。醫藥股靠穩，中國生物製藥及石藥集團升0.3%及0.1%。



四大內銀偏軟，建設銀行跌0.3%；中國移動及滙豐控股跌0.5%。友邦保險及中國平安靠穩。



手機設備股回吐，舜宇光學及瑞聲科技跌0.7%；中興通訊跌1%；丘鈦科技跌0.7%。





【09:21】騰訊獨撐 友邦建行偏軟

道指期貨靠穩，港股開市缺乏方向。恒生指數高開18點，報30,138點；國企指數低開5點，報11,758點。



騰訊向400港元大關進發，高開1.8%報396元，創9個月高位，貢獻恒指57點。



其他重磅股偏軟，友邦保險、建設銀行及中國移動低開0.4%至0.5%；中國平安低開0.2%；滙豐控股偏軟。



其他藍籌股個別發展，中國生物製藥高開2.9%表現最佳；舜宇光學高開1.7%。創科實業低開1.4%，是表現最差藍籌。



油價回升，中國石油高開0.9%；中國石化高開0.3%；中國海洋石油低開0.5%。



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