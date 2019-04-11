A股快報：深指及創指跌1%　酒股領跌

內地3月CPI按年增2.3%，符合預期，亦為去年10月以來高位；A股續跌，滬綜指最新跌15點或0.47%，報3,226點；深成指仍跌137點或1.3%，至10,297點；創業板指數跌21點或1.2%，報1,705點。



板塊方面，釀酒股領跌2.7%，水泥股跌1.5%；而煤炭股升0.6%，船舶製造股升近2%。



酒股低開低走，酒鬼酒挫7%，五糧液、水井坊及珠江啤酒齊跌逾3%，貴州茅台跌2%。





【09:26】A股快報：滬深兩市偏軟 金融股走低

市場靜待主要經濟數據，內地股市窄幅上落，滬綜指低開0.38點或0.01%，報3,241點；深成指低開14點或0.14%，至10,420點；創業板指數輕微高開0.58點或0.03%，報1,727點。



板塊方面，水泥股跌0.2%，金融股跌0.1%；而地產股升0.2%，船舶製造股領漲1.6%。



東風汽車升停板，東風科技亦漲停。華為汽車將於上海車展登場。



人類史上首張黑洞照片面世，黑洞概念股揚升，東南網架漲停，鳳凰光學及海能達均高開4%，鳴志電器高開逾3%。

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