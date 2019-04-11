內地3月CPI按年升2.3%　豬肉價格連降25個月後轉漲

中國國家統計局公布，3月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.3%，為去年10月以來高位。數據符合預期，前值升1.5%。按月計，3月份CPI跌0.4%，前值升1%。



期內，食品價格按年上漲4.1%；非食品價格上漲1.8%。食品中，鮮菜價格上漲較快，按年升16.2%；豬肉價格上漲5.1%，為連降25個月後首次轉漲。非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.7、2.4和2.1%。



另外，3月工業生產者出廠價(PPI)按年增長0.4%，創3個月高位；與預期相同，前值升0.1%。按月計，PPI增長0.1%，前值升0.1%。



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