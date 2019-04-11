港股格局：許繹彬料三萬關拉鋸

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股缺乏方向，加上恒指升穿30,000點後，明顯在拉据，波褔亦顯著擴大，就以周三恒指曾一度急挫264點，但一穿30,000點後，即有無形之手，將其推回30,000點之上，可見淡友仍無啖好食。



港美市況借勢下調，主要受到國際貨幣基金組織(IMF)睇淡環球經濟前景影響，是半年來第3次下調今年環球增長預測，由原本的3.5%降至3.3%，為自金融海嘯以來最低的增速。IMF指出各國貿易關係緊張加劇，以及聯儲局收緊貨幣政策，均構成風險。加上投資者憂慮美國總統特朗普為了連任選戰，又起勢想對歐盟及日本商品徵收關稅，幾大利淡因素夾擊，令大市暫難有刺激大升，亦是理所當然。



港股能否在三萬點的基礎上再下一城，目前仍言之過早，曠日持久的中美貿易戰仍處於持續拉鋸的階段，但貿易戰的負面影響已逐步浮現，亞洲經濟面對下行壓力，香港去年末季出口表現亦受貿易戰拖累，料於今年首季業績顯現出來。港大早前發表報告亦將今年香港經濟增幅下調至2.5%，首季僅微增1%，可見實體經濟已有外熱內寒的表癥。港股每日交易額仍維持於一千億港元左右水平，未見外資或北水大舉湧進，尚處於塘水滾塘魚的階段，所以港股難言有大破，料於現水平進行整固。



同時，內地經濟亦存隱憂，由次季開始，逐步推行大規模減稅降費計劃，此舉有助減輕企業負擔，以穩住經濟增長。不過，有關政策是否完全在民間得以落實，仍需時間觀察其成效，如果出現「上有政策，下有對策」的情況，那就適得其反了。



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