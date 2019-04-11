【即市分析】中資股熱炒經濟復甦概念　追落後可揀…

港股升破三萬點關後轉反覆整固，其實外圍不乏利淡消息，但見恒指回吐壓力不算太大，可見好友仍佔據上風，還是不宜急於加注淡倉。雖然指數整固，但不少中資股板塊發力追落後，本周就連大弱勢的汽車股都有番啲起色，可見資金仍熱衷於發掘新的炒作目標。



如今兩地股市炒上，大主題有一個，就係憧憬次季內地經濟回穩向好，關乎經濟復甦的題材股輪流發力。公路股深圳高速(00548)及浙江滬杭甬(00576)皆已起步，四川成渝(00107)相對落後，可以望多兩眼。(鐵路公路板塊表現：https://bit.ly/2G0qzAc )



此外，受惠基建項目展開及企業投資氣氛改善，重型機械股亦見有動靜，中國重汽(03808)股價唔經唔覺已上番20元樓上，下一個目標睇去年9月高位23.15元。中聯重科(01157)股價自今年初2.7元水平起步，升抵3月份4.2元前見阻回調，惟4月又再踩油上，周三股價成功突破5元大關，見番2015年6月高位。另見濰柴動力(02338)股價近日迭創歷史新高，總之單字一個「強」！



發掘落後對象，可以留意吓其他工業股。上海電氣(02727)近日股價成功突破3元大關，且成交增加，短線目標踢上3.5元，穿2.92元止蝕。鐵建裝備(01786)去年股價在1.5元打底過後，今年以來股反覆回升，近兩個月在2元樓上整固，近日又再有發力迹象，若能成功突破2.5元阻力位，是浪有望反覆向3元大關推進，跌穿2元止蝕。(機械器材板塊表現：https://bit.ly/2U793PV )



東方產經專欄作者帥哥



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