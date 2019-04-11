ICW成港府創科基金首家投資的香港初創企業

香港創新供應鏈和產品檢測認證管理平台International Compliance Workshop(ICW)宣布，完成252萬美元(約1,965萬港元)的A輪融資，此次融資由概念資本(MindWorks Ventures)與香港政府透過創科創投基金共同領投。



這亦是港府撥款20億元成立創科創投基金以來，第一個投資的香港初創企業。概念資本是6間被選為創科創投基金共同投資夥伴的風險投資基金之一。



成立於2016年、總部設於香港的ICW計劃將本輪融資用於深化和完善平台系統，包括產品測試，檢測和廠房檢驗等功能，以及拓展海外市場，如美國和中東市場。



平台連接整個供應鏈，包括全球的零售商、製造商、材料供應商、貿易公司和國際檢測機構。平台透過創新科技，為來自50多個國家的客戶提供一個高透明度、確保供應鏈合規和具質量保證的系統管理解決方案。



它同時也是一個交易平台，讓企業客戶能夠透過平台，快速連繫具有認證及高成本效益的產品測試、檢測服務和廠房審核等的服務供應商。



在過去的12個月內，其企業用戶總數和總交易額分別增長了40倍和2.4倍。ICW預計未來會隨着平台提供的服務種類增加和海外市場(美國、中東市場)的擴張而有更快的增長。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm