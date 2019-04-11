墨爾本新CBD樓價低水　247萬港元買逾千呎獨立屋連地

在香港如非大財團或富豪，買地皮建屋是奢想，但在House & Land Package普及的澳洲則是家常便飯。離墨爾本CBD半小時車程的西部地區經濟起飛，但樓價低水，吸引愈來愈人移居。本周六、日將首度在港推售全新項目Jubilee，限量發售32幅地皮。全新獨立屋連永久業權地皮，呎價僅由1,500餘港元起，斥247萬港元即可買入2,000餘方呎的地皮連獨立屋。發展商更破天荒提供2年合共10厘租金回報，並設土地價格保障，交易前地價如下跌，發展商會以市場最低價作準，由發展商承擔風險兼封蝕本門。



過去十年，墨爾本土地供應有限，地價升幅強勁，市中心樓價高昂，獨立屋樓價更勢如破竹，過去一年升幅超過17%。而被譽為墨爾本規劃最完善及人口增長最迅速的海濱城區Werribe，素有「墨爾本西部新首都」之稱。由於樓價低水，愈來愈多人西移，吸引大量海外移民，預計至2031年人口將急升至33萬人，並將創造5,000個就業機會，住屋需求更為殷切。



坐落其中的全新項目Jubilee，由擁30年經驗的發展商Lotus Living投資興建。Ray White銷售總監許嘉宇(Felix)表示，樓盤所在的地區地價升幅驕人，現時地價中位數達31萬澳元，較五年前升達55%。同區租務亦十分暢旺，空置率僅1.9%，極受當地年輕家庭歡迎。買家可以自選土地，再由建築商起樓，而印花稅只計算土地價格，比買公寓單位划算。住戶可享大型社區配套，而租金回報比同區樓盤高，提供兩年合共10厘的租金計劃。



他續稱，墨爾本人口急速膨脹，所以澳洲政府大力發展西部區域，耗資超過36億澳元興建全新鐵路線已通車，並擴闊高速公路。將打造為墨爾本新的CBD，集新科研、醫療、教育及商業的綜合城市中心，將為西區提供5.83萬個全新就業崗位，以及供應7,100個全新住宅單位。當地政府去年亦落實在西區展開全澳首個大學城計劃，將吸引國內外頂尖大學生，可容納4萬名學生進駐，加上又增建中學及小學，社區配套充裕。



住戶駕車約2分鐘可抵火車站，屆時可輕鬆前往墨爾本CBD。項目總面積約480公頃，共7,000塊地皮，是以現代化市區規劃為藍本的大型社區式屋苑，堪稱墨爾本最具規模的別墅項目，提供三房至四房別墅，連前後花園及車庫。屋苑內包羅中小學、超市、休憩用地、餐廳、托兒中心等家庭生活所需，免費Wifi網絡更覆蓋全屋苑範圍。加上，澳洲第一座私人室內水上樂園正坐落於此，日後將建成動物園、高爾夫球場、購物中心、圖書館及兒童托兒中心等，滿足居民生活需求。



別墅落成後發展商提供一條龍服務，買家可即買即住。包括花園園林綠化，興建庭院籬笆、專屬車道和人行道，並備有分體式空調、全屋窗簾以及安全警報系與光纖服務。



Raywhite將於本周六、日於尖沙咀星光行舉辦物業展銷會，同場會講解買地建屋的詳情及注意事項。



墨爾本市區全新獨立屋連地皮展銷會及講座

日期：4月13及14日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座內容：買地建屋

講座時間：每日下午3時

電話： 6847 4186(Fion張小姐)

： 9187 6057(Jason吳先生)

： 9773 9973(Stephen吳先生)

網上登記：http://bit.ly/2KePRjm