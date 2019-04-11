【即市分析】股王騰訊蟹貨有望返家鄉　港股再戰歷史新高靠佢？

東方產經專欄作者帥哥：近期港股愈升愈有，恒指一度重上三萬點，部分投資者開始有「畏高症」，但睇番隻重磅股騰訊(00700)唔經唔覺已上破400元關，即市高見400.4元，如果在去年7月失守400元關後買貨的投資者，唔使一年就已經重返家鄉，咁係咪暗示港股仲有得上呢？



消息方面，國家新聞出版廣電總局公布4月國產網絡遊戲審批信息，新增40個獲批遊戲，其中騰訊的《和平精英》亦在列，成為股價今早高開主因。大行花旗就發表報告，對審批結果不表意外，並預期內地當局在未來1至數日，或對進口遊戲發出批准。該行又表示，相信騰訊未來數月會按進度，就網遊推出部份能夠變現的項目。



從技術走勢睇，無論從日線、周線定月線圖睇，騰訊反彈動力皆持續，短中長線走勢利好，最重要係港股早前抽上，騰訊動力唔算太強，反而今個星期股王終於發力，有機會為港股後市再來新一輪動力。如果以高位計，騰訊現價與去年高位476.6元仍跌16%；另恒指現價與去年高位33,484點則仍跌10%。牌面睇騰訊大有追落後之意，並增加港股上破前高位之機會。



此外，從近期恒指牛熊街貨數據分析，資金現時都係追熊多。資料顯示，恒熊街貨重貨區為30,300至30,399點，街貨7.02億份，相對期指約1,333張(增加370張)；而上方30,400至30,599點則共有14.4億份街貨，相對期指約2,471張。至於恒牛街貨最多新增街貨區為29,500至29,599點，街貨5.82億份，相對期指約1,164張(增加約340張)；而下方重貨區已下移到29,000至29,099點，街貨8.08億份，相對期指約1,524張。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約62：38。所以從數據睇，資金暫時偏向博大市回調，但就可能中正大戶再推上殺熊的下懷。



值得留意，近期市場主要都係炒氣氛為主，憧憬中美幣策繼續寬鬆及中美貿易談判接近尾聲等，但謹記資金流話變就變，即使看好股王短期回勇，宜限注順勢而為，且嚴守止賺或止蝕位。

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