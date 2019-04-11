魚缸通：散戶Eric睇好騰訊　Edwin已清倉

港股升穿三萬關後好淡角力，股王騰訊終於重上400港元，有散戶睇好後市，亦有人清倉等機會撈底。



散戶Eric：「港股技術上已打破熊市局面，如果有經濟同政策消息配合，將進入牛市後期最亢奮時期，樂觀看恒指可上試歷史高位33,484點，重磅股騰訊將會係主要上升動力。不過恒指短期在30,500點阻力好大，估計先在三萬關附近整固。自己依家持倉約70%至80%，主要持有騰訊等科技股，以及一些中小型股份，會待大市升多一浸後慢慢減持。」



散戶Edwin：「早前喺恒指28,000點水平入貨，升到30,000點時驚回番落嚟，已先行清倉，持有100%現金等機會再買，留意緊內地醫藥股同個別內險股。至於騰訊就唔考慮住，因早前輸住走，420港元買，380元放咗，都冇辦法。覺得恒指今年未必去到31,000點之上。」



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