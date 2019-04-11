【專家樓評】陳永傑：歐美經濟隱憂多　低息環境難改變

美國聯儲局不久前公布議息結果，息率維持不變是意料中事，但預期今年不會加息及提早停止縮表行動，暗示美國經濟非常不妙。不過，香港置業人士卻能夠藉着低息環境之利，享受低息供樓的優惠。



聯儲局預期今年不會加息，明年將加息1次，並指在決定未來如何適當調整利率政策會保持耐性。但最重要的是聯儲局認為，假如經濟及貨幣市場狀況符合預期，有意在今年5月收慢縮表速度，9月底停止縮表。



停止縮表來得較預期為早，反映聯儲局對經濟充滿憂慮，相信與美國總負債高逾73萬億美元有關。美國及歐洲經濟都問題多多，加上中美貿易談判未有結果，採取比較保守經濟政策是合理。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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