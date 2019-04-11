新股專輯：申萬宏源集團每手入場費3175元

申萬宏源香港(00218)母企申萬宏源集團(06806)(000166.SZ)今日(11日)起路演，周五(12日)起公開招股，17日截止認購，26日掛牌。



據銷售文件顯示，公司擬發行25.04億股H股，招股價介乎3.63至3.93港元，每手800股，入場費3,175.68元；集資最多98.4億元，暫為今年最大型新股。



文件指出，該公司引入13個基礎投資者，合共認購8.29億美元等值股份，包括工銀資產管理(ICBC Asset Management)認購3億美元(約23.4億港元)股份；華夏人壽認購1億美元(約7.8億港元)股份；中國人壽集團認購8,000萬美元(約6.24億港元)股份等。



集資所得約50%將用作發展證券業務；約30%用於本金投資；約20%作發展國際業務。



申萬宏源為內地券商，是次上市聯席保薦人為申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際。



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