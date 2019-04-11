【即市分析】手遊股鑊氣十足　跟炒揀呢隻？

東方產經專欄作者股博士：內地日前下發新一批國產網絡遊戲版號，當中騰訊(00700)旗下遊戲再度上榜，刺激股價今早(11日)一度突破400元關。



其他手遊股亦現異動，創夢天地(01119)即市曾創出9.7元新高，現仍升5.8%報9.37元；雲遊控股(00484)連續兩日飆高，現升20%報7.4元，兩日已累升42%；博雅互動(00434)、遊萊互動(02022)分別升16%及19%；科通芯城(00400)亦有8%升幅。



內地去年3月一度暫停審批新遊戲的版號審批，拖累板塊反覆受壓，惟去年底開始恢復審批，至今市場憧憬行業因素改善，加上科網股氣氛好轉，帶動板塊重新起動。



在上述幾隻手遊股中，雲遊、博雅互動及遊萊互動近日強勢抽高，雖然股價距離前高位仍低一截，但短線累升已多，暫只能作小注跟進，跌穿昨日收市價止蝕。



至於創夢天地去年12月6日以招股價6.6元上市，當中騰訊持股約18.6%，且旗下兩個手遊於月初國家新聞出版廣電總局下發第11批遊戲版號中獲批。股價升勢有基本因素配合，且勝在冇蟹貨壓力，料整固後有力再上，目標價可上移至11元，9元支持不宜有失。

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