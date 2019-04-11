遠東環球首季營收及經營溢利按年升兩成

遠東環球(00830)公布，截至2019年3月底止3個月的未經審核營業收入約6.82億港元，較去年同期經重列的5.67億元，按年增20.2%；經營溢利約4,884.7萬元，較去年同期經重列的4,064.3萬元，增長20.1%。



公司首季累計新簽合約額為6.4億元，相當於完成2019年全年目標不低於50億元的12.8%。



截至2019年3月底，集團在手總合約額約118.4億元，其中未完合約額約65.26億元。



另外，公司公布，公司英文名稱已由「Far East Global Group Limited」改為「CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED」，以及公司之雙重外文中文名稱已改為「中國建築興業集團有限公司」。

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