【午市重點睇】港匯重回7.84　隔夜拆息升至3.3厘

●美匯指數於96.9水平上落，港匯由早間7.8362一度回至7.8445，離岸人民幣(CNH)跌至6.72，圓匯回落至111關口上落，歐元高見1.12，英鎊反覆企1.309。金價回順至1,306美元。布油跌至71.4美元，紐油回至64.2美元。道指期貨下跌。



●恒生指數升轉跌，失守三萬關，半日跌278點或0.92%，報29,841點，主板成交逾711億港元；國企指數跌134點或1.14%，報11,629點。 https://bit.ly/2U4U20Q

-騰訊控股曾見400.4元。

-遊戲股集體翻生，雲遊勁升24%。

-前進控股停牌，涉待恢復公眾持股量。

-中、港房產股齊受壓。



●【即市分析】

-手遊股鑊氣大足，跟炒揀呢隻？ https://bit.ly/2Ge7fAO

-股王騰訊蟹貨有望返家鄉，港股再戰歷史新高靠佢？ https://bit.ly/2Z3WXL2

-中資股熱炒經濟復甦概念，追落後可揀… https://bit.ly/2Uso5oo

-舜宇破位，下一目標睇120元？ https://bit.ly/2IoPS1D

-炒期指輪證有竅門。 https://bit.ly/2WWSO9C



●港股格局︰

-郭家耀料可挑戰30,500點。 https://bit.ly/2Z65Dka

-許繹彬料三萬關拉鋸。 https://bit.ly/2Z3gxqH



●香港交易所行政總裁李小加：現階段把科創板推出是最重要一步。 https://bit.ly/2UqQQl8



●A股快報：滬綜指失守3,200點關，半日跌1.36%；深成指跌2.16%；創業板指跌1.78%。 https://bit.ly/2uVuzNl



●內地3月CPI按年升2.3%，豬肉價格連降25個月後轉漲。 https://bit.ly/2Ie9jLb



●人行副行長潘功勝表示，將繼續加強黃金市場的制度建設，打擊非法黃金交易，確保黃金交易、清算等基礎設施平穩運行。



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。 https://bit.ly/2G97Dz5



●英央行卡尼︰金融體系核心已為英國脫歐做好準備。



●聯儲局對銀行業儲備金規模分歧巨大。https://bit.ly/2UbQnhI



●澳洲總理莫里森周四宣布於5月18日舉行大選。



●香港創新供應鏈和產品檢測認證管理平台ICW成港府創科基金首家投資的香港初創企業。



●人行第16個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7088，較上日開市價續升22點子，呈3連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息漲至2.73厘。



●港元拆息︰隔夜息升至3.3厘，1個月期七連升。



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