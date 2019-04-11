【瑞通推介】資金湧入騰訊淡倉博回吐

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局會議紀錄顯示當局不急於加息，道指隔晚收報26,157點，升6點。



恒指周三(10日)跌幅持續收窄，收市微跌37點或0.1%，報30,119點，連續3日收於三萬點關口之上。周四(11日)早段好淡爭持，續於三萬點大關附近上落。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾540萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入16萬元，反映投資者對後市看法好淡分歧。



內地批出40個國產網絡遊戲版號，有騰訊控股旗下遊戲在列。加上該股周三獲大行唱好，指遊戲重獲審批和集團擴增實境新手遊可支撐盈利增長。股份連日做好，繼周三升逾1%，周四早段再升逾2%，一度升穿400元關口，四連升並創逾9個月高位，下方支持參考前高位383.8元。周三有860萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,800萬元淨流入，而周四早段當股價再升，資金湧入淡倉為主。



據報聯想集團首席執行官楊元慶指，集團踏入新財年進入新的3S戰略階段，為各行業提供智能化解決方案，目標是智能終端4倍增長，智能基礎設施及智能垂直行業均為兩倍增長。另集團宣布對其Think System和Think Agile資料中心基礎設施產品組合實施一系列升級。股份周三曾飆逾8%，見7.58元的逾3年高位，收報7.49元，升6.9%。不僅成交配合急增，14日RSI亦升至接近70的超買水平。周四早段回至7.3元邊整固，或要先行消化獲利沽盤壓力。周三有逾860萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄4萬元淨流出。



美團點評近日大部分時間於50至54元區間內橫行，落後大市升勢並受制於50天線。股份周三市前錄逾8億元大手成交上板，最終逆市收升逾1%，報53.75元，連升第三個交易日。周四早段於53元之上好淡爭持，若短線向上企穩近期上落區域頂部約53.9元，阻力將上移至50天線約54.8元，支持參考10天線約52.4元。周三有逾50萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則錄12萬元淨流出。



另一隻同股不同權股份小米集團，周三逆市升1%，重上11.8元，續守穩10天、20天和50天線。股份周四早段略回，100天線(約12元)料有較大阻力，支持參考11.55元。逾530萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日亦錄2萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(12129)，行使價426.2元，2019年9月到期，實際槓桿7.4倍。貼價、中年期沽證(16628)，行使價370元，2019年11月到期，實際槓桿5.5倍。



聯想集團輕微價外、中年期購證(29005)，行使價8.68元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



小米輕微價外、短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿8.9倍。



美團輕微價外、中短期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.2倍。



鐵塔貼價、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69649)，收回價29,510點，槓桿比率47倍。N類熊證(68193)，收回價及行使價30,500點，槓桿比率47倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率9.6倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率22.9倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率18.4倍。熊證(69707)，收回價82.9元，槓桿比率8.4倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率11.3倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率4.4倍。



吉利汽車牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率4.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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