樓價UPDATES：業主趁旺市止賺離場

業主見樓市暢旺，趁早離場。紅磡海逸豪園三房戶業主1997年高位買入，持貨22年，轉手帳面獲利451萬港元，物業僅升值35%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河ISLAND RESIDENCE高層F室，實用面積393方呎，一房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租45.8元。



●筲箕灣形薈2座中層D室，實用面積318方呎，開放式間隔，以1.4萬元租出，實用呎租44元。



●港島南貝沙灣6期1座高層C室，實用面積463方呎，一房間隔，望海景。以1,238萬元易手，實用呎價26,739元。



●灣仔寶藝花園高層A室，實用面積287方呎，一房間隔，以592萬元易手，實用呎價20,627元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園1座高層C室，實用面積約844方呎，三房間隔，原開價1,780萬元，經議價後微減50萬元約2.8%，最終獲換樓客以1,730萬元承接，實用呎價20,498元。



●長沙灣昇悅居5座高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，以998萬元沽出，實用呎價19,119元。



●長沙灣碧海藍天3座低層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，以1.88萬元租出，實用呎租38元。



●將軍澳中心11座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，以735萬元成交，實用呎價19,141元。



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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑8座中層B室，實用面積745方呎，三房間隔，原叫價1,150萬元，終以985萬元易手，減價高達165萬元或約14.3%，實用呎價13,221元。



●粉嶺名都6座中層G室，實用面積369方呎，兩房間隔，以528萬元易手，實用呎價14,309元。



●馬鞍山海濤居3座高層B室，實用面積548方呎，兩房間隔，以970萬元易手，實用呎價17,701元。



●大圍名城一期2座高層NA室，實用面積677方呎，三房間隔，議價後以1,170萬元易手，實用呎價17,282元。



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