【瑞銀推介】看好騰訊可吼進取認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：國家新聞出版廣電總局公布國產遊戲版號，騰訊控股旗下《和平精英》獲列在最近的名單中，受到消息刺激，該股周四(11日)早上走強，曾突破400港元水平，就算大市在開市不久後低走並跌幅擴大，騰訊仍然維持超過1%的升幅。



即市部署認購證，不少投資者會選擇10兌1的認購證，有效槓桿和敏感度會較高，如投資者看好，可留意10兌1認購證(26410)，行使價440.9元，2019年5月到期，有效槓桿約18倍。或牛證(58418)，收回價375元，2019年10月到期，有效槓桿約16倍。



如投資者看淡騰訊，可留意認沽證(25257)，行使價343.88元，2019年8月到期，有效槓桿約10倍，或熊證(58411)，收回價410元，2019年7月到期，有效槓桿約17倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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