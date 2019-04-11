【高盛推介】騰訊衝400大關　留意高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(10日)挑戰390港元水平，收市升約1.4%。周四(11日)早段繼續逆市上升，一度升至400.4元，創近9個半月高位，暫時為連續第4日上升，累計至今升約5.4%。



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觀察個股認股證資金流向，可見本周資金傾向部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合約2,180萬元。而認購證於周三則獲資金轉向部署，錄得約440萬元資金流入。另一方面，本周牛證獲資金傾向沽出，當中周三錄得約1,300萬元資金流出。



投資者如看好，牛證方面可留意騰訊牛證(58558)，收回價377.98元，行使價375.98元，換股比率100，槓桿比率17.6倍，市場上最貼價、兼槓桿最高牛證。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約6%，年期約5個月的購證(14638)，行使價418.38元，2019年9月23日到期，實際槓桿7.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高之一。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約13%，年期約4個月的沽證(11440)，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿11.5倍，5隻類近條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約15%，年期約4個月的沽證(25577)，行使價337.8元，2019年7月30日到期，實際槓桿11.5倍，行使價335至395元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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