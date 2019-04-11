中國經濟︰3月CPI大幅回升　人行政策會有所動？

內地3月居民消費者價格指數(CPI)漲幅一躍而至2%以上，按年增長2.3%，市場開始熱議經濟和通脹前景是否會令人民銀行政策陷兩難。



●渣打銀行駐香港首席中國和北亞經濟學家丁爽指出，對貨幣政策來說，應該不會因為一個月的CPI從1.5%升上2.3%而受影響，通脹很大部分是基數原因造成，按月還是下降，結構上和油價、豬肉價格有關係。



●摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊稱，考慮到未來豬、油價格都會走高，而歷史上中國通脹出現跳升的背後都有豬、油價格上行的影子，因此預計人行會密切關注物價上行風險；只要不推動通脹大幅跳升、如CPI單月見3.5%以上，則央行無需在貨幣政策操作層面作出調整。



事實上，雖然今年宏觀政策是由更積極的財政政策來唱主角，但依然需要相對寬鬆的貨幣政策來配合。但如果下半年國內通脹上行加上聯儲局重啟加息，則人行的貨幣政策可能會面臨較為嚴峻的考驗。



而預期，隨着豬價繼續上行和原油價格上漲，4月CPI或小幅上行至2.5%左右。考慮到原油價格仍有上漲可能，加之翹尾因素在未來幾個月不斷抬升，PPI可能出現階段性反彈，預計4月PPI可能小幅上行至0.6%。



●彭博經濟學家曲天石和萬千撰文稱，CPI回升至2%以上不太可能令人行感到不安，這主要是受菜價上漲推動，不會因此而收緊其支持性的貨幣政策立場。隨着經濟普遍放緩，銀行體系需要流動性，人行有必要維持支持性的貨幣政策，預計人行還會進一步降准，從而降低企業的融資成本。





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