社科院報告：中國養老保險基金到2035年可能耗盡

中國社會科學院一份報告表示，城鎮職工基本養老基金累計結餘到2027年有望達到峰值約7萬億元人民幣(下同)，之後將急劇下降。隨着人口老齡化，養老金體系到2035年可能會耗盡累計結餘。



根據該報告，不包括財政補貼的話，今年而非2028年開始出現淨流出。截至2017年底，城鎮職工基本養老保險覆蓋4.03億人，其中包括2.93億在職繳費人員和約1.1億退休人員。



這些預測突顯了中國領導人在解決增長放緩和地方政府債務隱患等短期頭痛的同時，面臨為職工提供舒適退休的長期挑戰。雖然所預計的情境並不一定表明存在支付危機，但它增加了發展養老金體系其他組成部分的壓力，其中包括企業年金，國家養老基金和商業養老金等。



報告稱，基本養老保險制度在中長期內面臨財務不可持續的挑戰。隨着經濟增長放緩，政府尋求降低企業的養老金貢獻負擔，這個問題將變得更加突出。



根據該報告，基本養老基金的支付壓力將從今年開始持續上升，平均在職繳費人員的負擔到2050年將增加1倍以上，屆時幾乎1位繳費者需要贍養1位離退休人員。







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