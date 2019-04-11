樓價UPDATES：青華苑已補價單位1個月升值6%

二手樓價升勢加快，青衣居屋青華苑兩房單位，已補價自由市場放盤僅約兩個月，即售530萬元，較上月同類買賣價已升6.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園N座低層4室三房單位，獲買家以1,148萬元承接單位，實用面積616方呎計，折合呎價約18,636元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●將軍澳中心1座中層H室，實用面積約465方呎，兩房兩廳間隔，望海景，叫價810萬元，及後成功反價15萬元，以825萬元交吉沽出，實用呎價約17,742元。



●九龍塘又一村安華閣低層A室，實用面積1,194方呎，屬三房設計，獲用家承接，成交價約2,150萬元，實用呎價約18,007元。



●長沙灣昇悅居8座高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，獲同區客以980萬元承接，實用呎價約18,956元。



●奧運站帝柏海灣2座高層H室，實用面積597方呎，套三房間隔，獲買家以1,592萬元連租約承接，實用呎價26,667元，單位現時月租2.8萬元，新買家暫可享2.1厘租金回報。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●青衣居屋青華苑E座中高層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，今年2月中放盤，已補價自由市場叫價550萬元，3月下調至530萬元，最終減至499萬元沽出，實用呎價約12,444元。同類單位上月售468萬元，相隔一個月，樓價上升31萬元或6.6%。



●馬灣珀麗灣本月暫錄得2宗成交，包括17座中高層G室，實用面積339方呎，開放式間隔，叫價530萬元，新近議價至495萬元易手，實用呎價14,602元，新買家為外區上車客。



●天水圍嘉湖山莊4月錄得約16宗成交，平均實用呎價約10,908元，其中翠湖居4座高層H室，三房間隔，最新以615萬元沽出，實用面積549方呎計，折合呎價11,202元。



●屯門居屋兆康苑E座高層4室，實用面積438方呎，兩房間隔，月租叫價12,000元，獲同區租客議價至11,000元租入，實用呎租25.1元。



●火炭駿景園9座高層D室，實用面積1,039方呎，三房連套房間隔，議價後以1,500萬元易手，實用呎價14,437元，原業主則於1997年以1,050萬元購入單位，持貨22年，沽出單位帳賺450萬元，單位升值約42.9%。



●馬鞍山迎海3座高層B室，實用面積548方呎，兩房連儲物房間隔，以970萬元易手，實用呎價17,701元。



●粉嶺花都廣場5座高層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，望山景，以543萬元沽，實用呎價約13,852元，原業主約於2016年1月，以約400萬元買入，持貨約3年，轉手帳面獲利約143萬元，單位升值約36%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/