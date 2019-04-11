【即市分析】鐵塔應止賺定低吸？

東方產經專欄作者帥哥：年內5G概念股熱炒，不過部分炒到出煙的個股開始高處不勝寒。中國鐵塔(00788)股價本周初破位而上，但4月9日高見2.2元後開始回軟，即市跌3%報2.05元，加上多間大行開始唱淡該股前景，咁究竟已持貨者，現時應該止賺還是趁低吸納呢？



毫無疑問，今年係內地5G發展大年，不過鐵塔自去年12月在1.2元開始起步，升到上近期高位2.2元，期內累升逾8成確實唔少。大行大和及高盛皆先後發表報告，前者指該股近日股價大升，估計與市傳集團正擴大與中國廣播電視網絡集團(CBN)合作、大股東增持，及集團將與華為合作有關。不過，大和認為，中國鐵塔估值已相當高，故重申「沽售」評級，目標價為1.36元。



至於高盛則認為，將鐵塔加入買入名單後，該股股價已累升81%，主要受惠中國5G發展、管理層專注於股東回報及該股被納入港股通。考慮到股價再升空間有限，故評級由「買入」降至「中性」，但目標價則上調至2.22元。



策略上，雖然鐵塔股價早前升到飛天，但既然近期市場關注其估值過高問題，股價短期沽壓唔細，故已持貨者不妨先將2元關定為止賺位。

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